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00:01, 12 июля 2025Интернет и СМИ

В Британии заявили о возможном отказе Трампа от пошлин против покупателей нефти РФ

Times: Трамп может отказаться от пошлин против покупателей российской нефти
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетПошлины США

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп может отказаться от введения 500-процентных пошлин против покупателей российской нефти из-за риска роста цен на энергоносители. Об этом заявил эксперт Максимилиан Хесс в беседе с британской газетой Times.

По его словам, актуальная версия соответствующего законопроекта является жесткой. Принятие этих мер приведет к фактическому эмбарго на российские ресурсы, а цены на нефть могут превысить 100 долларов за баррель.

«Я просто не могу представить, что Трамп пойдет на это. Это ударит по карману американских потребителей, усилит инфляцию и может стоить ему поддержки на выборах. Он любит звучные меры, но не те, которые вредят экономике США», — подчеркнул Хесс.

7 июля Трамп заявил, что США введут дополнительные торговые пошлины в размере десяти процентов в отношении тех стран, которые выражают поддержку политике БРИКС. Он подчеркнул, что не собирается делать никаких исключений.

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