В Госдуме назвали «стимулированием педофилии» выплаты беременным школьницам

Останина назвала стимулированием педофилии выплаты беременным школьницам

Выплаты беременным школьницам являются «стимулированием педофилии». Такое мнение выразила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, чьи слова приводит «Говорит Москва».

По ее словам, нужно прекратить непрофессиональные инициативы, направленные в адрес молодых девушек и общества в целом.

«Если будут мотивировать наших школьниц 100-рублевыми, 1000-рублевыми выплатами в случае рождения за школьной партой ребенка, то власть такую надо привлекать к ответственности за педофилию», — сказала депутат.

Парламентарий добавила, что девочки, сидящие за школьными партами, могут выглядеть как взрослые, однако для того, чтобы стать матерями, они еще не созрели.

Ранее ряд российских регионов ввел выплаты в 100 тысяч рублей для беременных школьниц. В Госдуме назвали такие решения нормализацией подростковой беременности. «Когда ребенок рожает ребенка — это не героизм, а трагедия», — отмечала депутат нижней палаты парламента Ксения Горячева.