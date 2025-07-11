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18:31, 11 июля 2025Россия

В Госдуме назвали «стимулированием педофилии» выплаты беременным школьницам

Останина назвала стимулированием педофилии выплаты беременным школьницам
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

Выплаты беременным школьницам являются «стимулированием педофилии». Такое мнение выразила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, чьи слова приводит «Говорит Москва».

По ее словам, нужно прекратить непрофессиональные инициативы, направленные в адрес молодых девушек и общества в целом.

«Если будут мотивировать наших школьниц 100-рублевыми, 1000-рублевыми выплатами в случае рождения за школьной партой ребенка, то власть такую надо привлекать к ответственности за педофилию», — сказала депутат.

Парламентарий добавила, что девочки, сидящие за школьными партами, могут выглядеть как взрослые, однако для того, чтобы стать матерями, они еще не созрели.

Ранее ряд российских регионов ввел выплаты в 100 тысяч рублей для беременных школьниц. В Госдуме назвали такие решения нормализацией подростковой беременности. «Когда ребенок рожает ребенка — это не героизм, а трагедия», — отмечала депутат нижней палаты парламента Ксения Горячева.

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