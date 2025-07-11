В Ираке начался процесс разоружения боевиков Рабочей партии Курдистана

CNN: Процесс разоружения боевиков Рабочей партии Курдистана начался в Ираке

Процесс разоружения боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) начался на севере Ирака. Об этом сообщает CNN Turk.

«По информации, переданной директором новостей CNN TÜRK Istanbul Нихатом Улудагом, первая группа РПК в настоящее время складывает оружие», — говорится в материале.

Как отмечает издание, РПК спустя 47 лет складывает оружие. В первую очередь регистрируется и уничтожается оружие одной из группировок в Сулеймании.

Ранее РПК объявила о своем роспуске. Кроме того, руководство организации заявило о решении прекратить вооруженный конфликт с Анкарой, длящийся более 40 лет.