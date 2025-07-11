Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:54, 11 июля 2025Мир

В Ираке начался процесс разоружения боевиков Рабочей партии Курдистана

CNN: Процесс разоружения боевиков Рабочей партии Курдистана начался в Ираке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Процесс разоружения боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) начался на севере Ирака. Об этом сообщает CNN Turk.

«По информации, переданной директором новостей CNN TÜRK Istanbul Нихатом Улудагом, первая группа РПК в настоящее время складывает оружие», — говорится в материале.

Как отмечает издание, РПК спустя 47 лет складывает оружие. В первую очередь регистрируется и уничтожается оружие одной из группировок в Сулеймании.

Ранее РПК объявила о своем роспуске. Кроме того, руководство организации заявило о решении прекратить вооруженный конфликт с Анкарой, длящийся более 40 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Романа Старовойта хоронят в Петербурге. Девушка экс-министра транспорта, чиновники и не только: кто приехал на церемонию?

    Залужный попросил у США один тип вооружений

    Кадыров раскрыл подробности о боях за один населенный пункт в Сумской области

    «Калашников» отгрузил Минобороны партию ракет «Вихрь-1»

    Канье Уэста обвинили в изнасиловании

    Радимов высказался о замене «Торпедо» в РПЛ

    Правительство отказалось запрещать рекламу магов и тарологов

    Армия России заняла Зеленую Долину

    Минобороны отчиталось о групповых ударах по украинским объектам

    В России ответили на слова Зеленского о невозможности переговоров до конца обменов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости