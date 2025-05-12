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09:44, 12 мая 2025Мир

Угрожающая Турции партия объявила о самороспуске

Rudow: Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ulas Tosun / Getty Images

Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) объявила о своем роспуске и заявила о решении прекратить вооруженный конфликт с Анкарой, длящийся более 40 лет. Об этом передает агентство Rudaw.

«РПК, похоже, движется к разоружению и роспуску после проведения 12-го конгресса в начале этой недели, подогревая осторожный оптимизм среди прокурдских партий относительно мирного разрешения многолетнего конфликта между организацией и Турцией», — отмечается в материале.

В частности, на конгрессе РПК приняла решение «о роспуске партии и прекращении вооруженной борьбы».

27 февраля лидер РПК Абдуллах Оджалан заявил, что боевики должны сложить оружие. Он сообщил сторонникам о необходимости провести съезд и принять решение об интеграции с государством и обществом. В ответ на это, партия объявила о прекращении огня с Турцией.

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