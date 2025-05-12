Угрожающая Турции партия объявила о самороспуске

Rudow: Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске

Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) объявила о своем роспуске и заявила о решении прекратить вооруженный конфликт с Анкарой, длящийся более 40 лет. Об этом передает агентство Rudaw.

«РПК, похоже, движется к разоружению и роспуску после проведения 12-го конгресса в начале этой недели, подогревая осторожный оптимизм среди прокурдских партий относительно мирного разрешения многолетнего конфликта между организацией и Турцией», — отмечается в материале.

В частности, на конгрессе РПК приняла решение «о роспуске партии и прекращении вооруженной борьбы».

27 февраля лидер РПК Абдуллах Оджалан заявил, что боевики должны сложить оружие. Он сообщил сторонникам о необходимости провести съезд и принять решение об интеграции с государством и обществом. В ответ на это, партия объявила о прекращении огня с Турцией.