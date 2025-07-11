В России школьники-мигранты набросились на 11-летнего мальчика и попали на видео

В Тверской области школьники-мигранты избили 11-летнего мальчика

В Тверской области школьники-мигранты набросились на 11-летнего мальчика и избили его. Их действия попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На представленных кадрах видно, как учащиеся гоняют ребенка по двору. Внезапно они останавливаются и начинают бить несовершеннолетнего по лицу, за школьника пытается вступиться прохожий.

Мать пострадавшего отметила, что мальчику разбили нос. После случившегося ребенка госпитализировали. «Целый год сын должен стоять на учете у невролога», — поделилась женщина.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов никак не отреагировали на поданное заявление и не задерживали малолетних.

До этого сообщалось, что в Абинске Краснодарского края подростка избили из-за появившихся в сети интимных фото его бывшей девушки.