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09:15, 11 июля 2025Россия

В России школьники-мигранты набросились на 11-летнего мальчика и попали на видео

В Тверской области школьники-мигранты избили 11-летнего мальчика
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Тверской области школьники-мигранты набросились на 11-летнего мальчика и избили его. Их действия попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На представленных кадрах видно, как учащиеся гоняют ребенка по двору. Внезапно они останавливаются и начинают бить несовершеннолетнего по лицу, за школьника пытается вступиться прохожий.

Мать пострадавшего отметила, что мальчику разбили нос. После случившегося ребенка госпитализировали. «Целый год сын должен стоять на учете у невролога», — поделилась женщина.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов никак не отреагировали на поданное заявление и не задерживали малолетних.

До этого сообщалось, что в Абинске Краснодарского края подростка избили из-за появившихся в сети интимных фото его бывшей девушки.

ЖЗЛ
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