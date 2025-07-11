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18:23, 11 июля 2025Ценности

В сети удивились наряду Макрона

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Наряд президента Франции Эммануэля Макрона на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером удивил журналистов. Соответствующий материал появился на Daily Mail.

Известно, что Макрон прилетел в Великобританию с трехдневным визитом, во время которого встретился со Стармером в Лондоне. Лидер Франции выбрал для разговора с британским премьером костюм-тройку с жилетом. Стармер, в свою очередь, отказался от жилета.

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Автора статьи смутил наряд Макрона. «Он был одет в жилет — странно для такого жаркого дня», — говорится в публикации.

Ранее в июле министр иностранных дел России Сергей Лавров удивил рубашкой на ужине в Куала-Лумпуре.

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