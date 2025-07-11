В сети удивились наряду Макрона

Наряд президента Франции Эммануэля Макрона на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером удивил журналистов. Соответствующий материал появился на Daily Mail.

Известно, что Макрон прилетел в Великобританию с трехдневным визитом, во время которого встретился со Стармером в Лондоне. Лидер Франции выбрал для разговора с британским премьером костюм-тройку с жилетом. Стармер, в свою очередь, отказался от жилета.

Автора статьи смутил наряд Макрона. «Он был одет в жилет — странно для такого жаркого дня», — говорится в публикации.

Ранее в июле министр иностранных дел России Сергей Лавров удивил рубашкой на ужине в Куала-Лумпуре.