Лавров удивил рубашкой на ужине в Куала-Лумпуре

Министр Сергей Лавров удивил белой рубашкой на саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о рубашке министра иностранных дел России Сергея Лаврова на гала-ужине в Куала-Лумпуре. Пост появился в ее Telegram-канале.

Лавров прибыл в Малайзию на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). На размещенных кадрах видно, что политический деятель выбрал для официальных встреч классическую белую рубашку.

«Все гадали, какого цвета рубашка будет у Сергея Лаврова на традиционном асеановском гала-ужине. Назывались самые экзотические варианты. Не угадал никто», — удивилась Захарова.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио и Сергей Лавров начали встречу в Куала-Лумпуре.