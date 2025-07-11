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18:09, 11 июля 2025Бывший СССР

В Верховной Раде рассказали о проверке Антикоррупционного бюро Украины

Депутат Рады Власенко: Деятельность НАБУ оценят после публикаций СМИ
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Дмитро Литвиненко / Wikimedia

Эффективность деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) оценят в Верховной Раде после публикаций СМИ о нарушениях в ведомстве. Об этом заявил украинский народный депутат Сергей Власенко, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Для начала на одно из ближайших заседаний пригласим генерального прокурора и выслушаем его мнение по поводу работы всей правоохранительной системы», — заметил он.

По словам Сергея Власенко, к оценке работы НАБУ привлекут общественность и представителей юридического сообщества. При этом ранее деятельность антикоррупционного бюро с марта 2023 по ноябрь 2024 года проверяли и уже тогда были выявлены многочисленные нарушения.

Ранее сообщалось, что НАБУ оказалась на грани роспуска из-за скандалов. Кроме того, одним из аргументов стала неэффективность бюро.

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