Антикоррупционное бюро Украины оказалось на грани роспуска из-за скандалов

НАБУ оказалось на грани роспуска из-за скандалов

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) оказалось на грани роспуска из-за скандалов. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что одним из доводов для роспуска стала неэффективность органа. Также за время своего существования НАБУ «проело» 10 миллиардов гривен. В то же время в бюджет за эти годы ведомство вернуло всего 0,8 миллиарда гривен.

Кроме того, как минимум 10 сотрудников бюро попали в скандалы. Помимо этого почти у двух десятков сотрудников агентства обнаружили в декларациях недостоверные или фейковые данные по криптовалюте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский требовал от неподконтрольного ему органа прекратить дело против вице-премьера страны Алексея Чернышова.

О том, что скандал в Национальном антикоррупционном бюро Украины может привести к отставке всего руководства ведомства, ранее заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Так он прокомментировал скандал с участием руководства НАБУ и Национальной антикоррупционной прокуратуры (НАП) из-за утечки информации.