На Украине рассказали о серьезном разладе в окружении Зеленского

Шарий: Внутри команды Зеленского явно произошел треск лояльности

В офисе президента Украины произошел треск лояльности из-за дела сбежавшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова. Такое заявление сделал украинские блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале со ссылкой на источники.

«Вице-премьер Чернышов в какой-то момент стал неформально близким человеком к Зеленскому. (...) Внутри команды Зеленского — явный треск лояльности», — рассказал он.

22 июня считавшийся сбежавшим за границу Чернышов вернулся в страну после рабочего визита в Австрию. На следующий день он получил официальное подозрение от Национального антикоррупционного бюро республики (НАБУ), ему предъявили подозрение в злоупотреблении служебным положением. Позднее суд отпустил Чернышова под залог.

По информации украинского блогера, Зеленский неоднократно отдавал команды прекратить дело Чернышова и отозвать его у НАБУ. Шарий отмечает, что глава офиса президента (ОП) Андрей Ермак отстранился от этого дела, что, по его мнению, может быть сигналом к тому, что процесс был запущен благодаря Ермаку. О серьезном разладе, подчеркивает блогер, также говорит отказ замглавы ОП Олега Татарова решать данный вопрос.

Ранее политолог Михаил Павлив заявил, что на Украине ведется работа по подбору замены президента Украины Владимира Зеленского. Одним из вероятных кандидатов на эту должность он назвал Ермака.

