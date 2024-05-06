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15:22, 6 мая 2024Бывший СССР

Политолог назвал вероятных кандидатов на смену Зеленскому

Политолог Павлив: кандидаты на пост президента Украины — Буданов и Ермак
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Политолог Михаил Павлив заявил, что на Украине ведется работа по подбору замены президента Украины Владимира Зеленского, а наиболее вероятные кандидаты — начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов и руководитель офиса президента Андрей Ермак, передают «Известия».

Американское руководство, по его словам, считает наиболее вероятным кандидатом на пост президента Украины Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Его, как предполагает политолог, готовят на случай, если на Украине возникнут непредвиденные обстоятельства.

Другим вероятным кандидатом политолог назвал Ермака, который «пытается претендовать на роль человека-трансфера между Зеленским и неким будущим».

Помимо этого, Павлив отметил, что на данный момент и в ближайшем будущем позициям Зеленского ничто не угрожает.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что США установили контакты с экс-главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным, экс-президентом Украины Петром Порошенко и другими украинскими политиками по возможной смене Владимира Зеленского.

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      Валентин Карант
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