Политолог назвал вероятных кандидатов на смену Зеленскому
Политолог Михаил Павлив заявил, что на Украине ведется работа по подбору замены президента Украины Владимира Зеленского, а наиболее вероятные кандидаты — начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов и руководитель офиса президента Андрей Ермак, передают «Известия».
Американское руководство, по его словам, считает наиболее вероятным кандидатом на пост президента Украины Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Его, как предполагает политолог, готовят на случай, если на Украине возникнут непредвиденные обстоятельства.
Другим вероятным кандидатом политолог назвал Ермака, который «пытается претендовать на роль человека-трансфера между Зеленским и неким будущим».
Помимо этого, Павлив отметил, что на данный момент и в ближайшем будущем позициям Зеленского ничто не угрожает.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что США установили контакты с экс-главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным, экс-президентом Украины Петром Порошенко и другими украинскими политиками по возможной смене Владимира Зеленского.