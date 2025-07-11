Военкоры сообщили о штурме двух населенных пунктов в ДНР

«РВ»: ВС России штурмуют Полтавку и Попов Яр в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России на константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) приступили к штурму двух населенных пунктов: Полтавка и Попов Яр. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что Российская армия штурмует южную часть Попова Яра, а также давит по флангам. Кроме того, ВС России атакуют подступы к Русину Яру.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины были выбиты с позиций в селе Карла Маркса.