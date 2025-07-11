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15:05, 11 июля 2025Бывший СССР

Российские войска выбили ВСУ с позиций в селе Карла Маркса

Кимаковский: ВС России выбили ВСУ с позиций в селе Карла Маркса
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были выбиты с позиций в селе Карла Маркса. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Наша группировка войск "Восток" выбила противника с позиций в селе Карла Маркса», — рассказал Кимаковский.

Отмечается, что село находится на границе ДНР и Днепропетровской области, а непосредственно в нем остались лишь немногочисленные очаги ВСУ.

Ранее Кимаковский сообщил, что оборона ВСУ на южнодонецком направлении фактически пала, и теперь на линии фронта действуют лишь тыловые части.

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