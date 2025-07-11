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11:32, 11 июля 2025Бывший СССР

Оборона ВСУ пала на одном направлении

Кимаковский: Оборона ВСУ на южнодонецком направлении фактически пала
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении фактически пала, и теперь на линии фронта действуют лишь тыловые части. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Оборона противника на западе региона фактически пала. На большей части позиций на этом участке фронта у противника остались лишь тыловые подразделения», — указал советник главы российского региона.

Ранее Кимаковский заявил, что около 10 тысяч бойцов ВСУ в результате российского наступления оказались заперты в огневом мешке у Красноармейска и Дмитрова. Он добавил, что украинскому командованию будет тяжело снабжать попавших в огневой мешок бойцов, потому что российские войска контролируют основные логистические пути.

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