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14:53, 11 июля 2025Культура

Возлюбленную популярного российского певца облили зловонной жидкостью и ограбили

Возлюбленную певца Niletto облили и ограбили во время отдыха в Испании
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Albert Gea / Reuters

Возлюбленную популярного российского певца Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) Екатерину ограбили во время отдыха в Испании. Об этом сообщает KP.RU.

По словам девушки, они с подругой шли с сумками и чемоданами, когда на них резко вылилась зловонная жидкость. «Сзади меня шел мужчина, на него тоже попало (я так думала). Он хорошо сыграл свою роль, открыл рюкзак и начал доставать салфетки. Воняло жутко. Он помогает мне, разворачивает меня спиной к моему чемодану, я прошу Анжелу помочь, он и ее разворачивает. Они оба вытирают меня салфетками, а через секунду я слышу от Анжелы: "Сумка!"» — рассказала Екатерина.

Отмечается, что в украденной сумке были ценные вещи, деньги и загранпаспорт. «Мой любимый Даня и мой друг Тема были со мной на связи каждый день, они делали все возможное и помогали всеми способами», — поделилась она.

Ранее Niletto впервые раскрыл подробности о своих отношениях.

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