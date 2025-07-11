Врач рассказал о повышенной опасности теплового удара для одной категории людей

Кардиолог Кузьменко: Сердечно-сосудистые больные рискуют получить тепловой удар

Тепловой удар от перегрева на солнце может привести к потере сознания, и потому лучше пережидать пик солнечной активности с 12 до 16 часов дня в помещении. Об этом «Ленте.ру» рассказал терапевт и кардиолог Филипп Кузьменко. В зоне риска находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщил врач.

«Тепловой удар — повышение температуры выше нормы длительное время, когда резервы организма уже не справляются, когда потоотделение уже не помогает, когда душное помещение и пот не испаряется, то от перегрева может в буквальном смысле перегреться мозг, и человек теряет сознание», — сказал Кузьменко.

Если вы увидели как кто-то потерял сознание на жаре, то его нужно сразу же перенести в тень и напоить водой, добавил специалист. Пожилому человек может потребоваться скорая помощь, уточнил Кузьменко.

Как избежать теплового удара? Единственный способ — не находиться на жаре, не выходить в час пик солнца, где-то с 12 до 16 часов. Если есть возможность, включать дома кондиционер или вентилятор, если нет ни того ни другого, то можно обливаться холодной водой, либо обливать простынь и ее накинуть на себя Филипп Кузьменко терапевт и кардиолог

Кроме того, очень важно пить прохладную воду, подчеркнул врач. В зоне риска теплового удара находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что в жаркую погоду кровь становится немного гуще, сообщил он. В результате повышается опасность у таких людей получить инфаркт или инсульт.

Ранее в четверг, 10 июля, в Москве был зафиксирован температурный рекорд для этой даты за всю историю наблюдений (с 1879 года): воздух в столице прогрелся до 33,8 градуса, что превысило прошлый результат на 0,4 градуса.