В Москве зафиксирован температурный рекорд почти за 150 лет

Метеоролог Вильфанд: Воздух в Москве нагрелся до рекордных 33,8 градуса

В четверг, 10 июля, в Москве был зафиксирован температурный рекорд за всю историю наблюдений с 1879 года, воздух в столице прогрелся до 33,8 градуса, что превысило прошлый показатель на 0,4 градуса. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Москве наблюдения ведутся регулярно с 1879 года, то есть 147 лет. 33,8 градуса, а предшествующее рекорду значение было 33,4 градуса, то есть на 0,4 градуса рекорд превышен. Но на самом деле завтра уже, конечно, рекордные значения будут во многих городах и весях Европейской части России», — сказал Вильфанд.

Ранее в четверг Вильфанд сообщал, что в Москве был установлен рекорд 29-летней давности. Тогда температура воздуха составила плюс 33,7 градуса Цельсия — это на 0,3 градуса больше, чем в тот же день в 1996 году. Рекордные значения фиксируются по измерениям на метеостанции ВДНХ, отмечал он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что температурные рекорды 10 июля могут быть побиты сразу в четырех городах России: Ростове-на-Дону, Луганске, Калуге и Москве. Близкими к максимальным будут показатели в Донецке, Туле, Брянске и Рязани.

