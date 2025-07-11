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04:05, 11 июля 2025Россия

ВСУ ударили по Тульской области

Mash: ВСУ атаковали беспилотниками Тульскую область, звучат взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

Тульская область подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей.

По их словам, около 2:40 в регионе начали греметь взрывы. Они были слышны в Узловском и Ленинском районах, Алексине и в Пролетарском районе Тулы. В общей сложности прозвучало больше пяти взрывов. Предварительно, в регионе работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее о взрывах сообщили жители подмосковной Дубны. Официальной информации об инциденте не поступало.

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