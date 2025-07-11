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17:54, 11 июля 2025Ценности

Жена Ивана Янковского устроила фотосессию в откровенном мини-платье

Российская актриса Диана Пожарская устроила фотосессию в откровенном мини-платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @dianapozharskaya

Жена и коллега российского актера Ивана Янковского Диана Пожарская устроила откровенную фотосессию. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя артистка предстала на размещенных кадрах в белом мини-платье без бретелей и открытых туфлях на небольших каблуках. При этом она распустила волосы и нанесла на губы красную помаду. «15 минут фотосессии», — подписала супруга звезды «Слова пацана. Кровь на асфальте» публикацию.

В феврале Диана Пожарская в откровенном образе снялась для мартовского номера журнала «Мнение редакции». Тогда актриса попозировала перед камерой, прикрывая обнаженное тело кинопленкой.

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