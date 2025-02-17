Жена звезды «Слова пацана» снялась в кинопленке вместо одежды

Жена и коллега российского актера Ивана Янковского Диана Пожарская в откровенном образе снялась для мартовского номера журнала «Мнение редакции». Соответствующий пост появился в Telegram-канале издания.

Возлюбленная звезды сериала «Слово пацана» позировала на размещенном кадре в полный рост в коридоре. Она предстала перед камерой, прикрыв обнаженное тело кинопленкой. Также артистка распустила волосы, уложив их на одну сторону.

В свою очередь, Янковский лежал на полу перед избранницей в голубых джинсах и черной водолазке, держа в руках фотоаппарат.

В феврале известный российский юморист, один из основателей проекта Comedy Club Гарик Мартиросян с женой Жанной Левиной сняли пародию на оголение австралийского дизайнера Бьянки Цензори на «Грэмми».