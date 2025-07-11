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13:39, 11 июля 2025Из жизни

Женщина нашла в песке послание от влюбленных спустя 13 лет после отправки

В Ирландии женщина нашла на пляже отправленное 13 лет назад послание в бутылке
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Maharees Heritage and Conservation

В Ирландии на пляж вынесло бутылку с посланием, отправленную 13 лет назад. Об этом пишет UPI.

Кейт Гэй гуляла по полуострову Дингл, как вдруг нашла в песке бутылку вина с запиской внутри. Женщина забрала находку и принесла ее на встречу Creative Ireland Neart na Macharaí — организации по борьбе с изменением климата, в которой она состоит.

Внутри было послание, оставленное некими Брэдом и Анитой. 12 сентября 2012 года влюбленные посещали канадский остров Белл-Айлэнд, где и бросили в воду бутылку. Чтобы оказаться на пляже в Ирландии, она преодолела Атлантический океан. В записке пара описывала свою поездку на остров.

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В письме был указан номер. Члены организации позвонили по нему, но им не ответили. Тогда они опубликовали фотографии бутылки в социальных сетях и спустя час нашли Аниту. Она рассказала, что в 2016 году вышла замуж за Брэда. Они до сих пор вместе.

Ранее сообщалось, что в Канаде нашли послание в бутылке, отправленное 43 года назад. Когда археологи открыли ее, то сразу же почувствовали сильный запах джина, который, по-видимому, хранился в ней прежде.

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