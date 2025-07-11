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14:13, 11 июля 2025Экономика

Жулики освоили новую схему инвестиционного мошенничества

«Известия»: Россиян стали обманывать посулами дивидендов от продажи ресурсов
Кирилл Луцюк

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жители России рискуют стать жертвами новой мошеннической схемы, которая построена на обещаниях щедрых дивидендов. Об этом сообщили «Известия».

Механизм обмана устроен следующим образом: в Сети создаются фейковые ресурсы, якобы связанные с компанией «ГазИнвест», на которых размещаются сообщения о том, что с 1 июня жителям России, родившимся в период с 1960 по 1991 год, полагаются крупные дивиденды от продажи природных ресурсов государства. На этих же сайтах человеку предлагается пройти проверку якобы для того, чтобы удостовериться в том, что гражданин имеет право на эти мифические выплаты. Человек заполняет соответствующую анкету, в которой указывает свои данные.

Затем с ним связывается некто, представляющийся сотрудников «ГазИнвеста», и сообщает, что для получения денег следует активировать некий дивидендный счет, на который нужно положить определенную сумму. Как только наивная жертва совершает транзакцию, пропадают и сайты, и фейковые операторы, с которыми она общалась.

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Оказалось, что некоторые поверившие в возможность получения таких дивидендов по праву советского гражданства уже потеряли очень большие деньги. Один 66-летний москвич сначала перевел жуликам 350 тысяч рублей, а потом продал квартиру за 8,5 миллиона рублей и эти деньги тоже отдал обманувшим его мошенникам. В Санкт-Петербурге семейная пара отправила злоумышленникам пять миллионов рублей, в Томске пенсионер лишился 1,25 миллиона рублей, а в Костроме муж с женой остались без 450 тысяч.

В начале июля сообщалось, что пенсионерка из Великого Новгорода продала три квартиры и отдала миллионы рублей, вырученные за их продажу, мошенникам, которые смогли убедить ее в том, что некие аферисты пытаются перевести ее деньги в соседнее государство. Испугавшаяся жертва обналичила 3,6 миллиона рублей и передала прохиндеям.

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