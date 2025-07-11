Жулики освоили новую схему инвестиционного мошенничества

«Известия»: Россиян стали обманывать посулами дивидендов от продажи ресурсов

Жители России рискуют стать жертвами новой мошеннической схемы, которая построена на обещаниях щедрых дивидендов. Об этом сообщили «Известия».

Механизм обмана устроен следующим образом: в Сети создаются фейковые ресурсы, якобы связанные с компанией «ГазИнвест», на которых размещаются сообщения о том, что с 1 июня жителям России, родившимся в период с 1960 по 1991 год, полагаются крупные дивиденды от продажи природных ресурсов государства. На этих же сайтах человеку предлагается пройти проверку якобы для того, чтобы удостовериться в том, что гражданин имеет право на эти мифические выплаты. Человек заполняет соответствующую анкету, в которой указывает свои данные.

Затем с ним связывается некто, представляющийся сотрудников «ГазИнвеста», и сообщает, что для получения денег следует активировать некий дивидендный счет, на который нужно положить определенную сумму. Как только наивная жертва совершает транзакцию, пропадают и сайты, и фейковые операторы, с которыми она общалась.

Оказалось, что некоторые поверившие в возможность получения таких дивидендов по праву советского гражданства уже потеряли очень большие деньги. Один 66-летний москвич сначала перевел жуликам 350 тысяч рублей, а потом продал квартиру за 8,5 миллиона рублей и эти деньги тоже отдал обманувшим его мошенникам. В Санкт-Петербурге семейная пара отправила злоумышленникам пять миллионов рублей, в Томске пенсионер лишился 1,25 миллиона рублей, а в Костроме муж с женой остались без 450 тысяч.

В начале июля сообщалось, что пенсионерка из Великого Новгорода продала три квартиры и отдала миллионы рублей, вырученные за их продажу, мошенникам, которые смогли убедить ее в том, что некие аферисты пытаются перевести ее деньги в соседнее государство. Испугавшаяся жертва обналичила 3,6 миллиона рублей и передала прохиндеям.