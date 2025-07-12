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06:14, 12 июля 2025Россия

Беспилотник сбили в российском регионе

Губернатор Гусев: Силы ПВО сбили БПЛА в пригороде Воронежа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в пригороде Воронежа. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев.

По его словам, исходя из оперативной обстановки, угроза атаки БПЛА в российском регионе не вводилась.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 июля российские средства ПВО сбили 155 украинских беспилотников над регионами страны. Наибольшее количество БПЛА противника — 55 — поражено в Курской области.

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