Беспилотник сбили в российском регионе

Губернатор Гусев: Силы ПВО сбили БПЛА в пригороде Воронежа

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в пригороде Воронежа. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев.

По его словам, исходя из оперативной обстановки, угроза атаки БПЛА в российском регионе не вводилась.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 июля российские средства ПВО сбили 155 украинских беспилотников над регионами страны. Наибольшее количество БПЛА противника — 55 — поражено в Курской области.