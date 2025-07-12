Больная раком телезвезда дала способный спасти жизнь совет

Британская телезвезда Морган Макглинн Карр рассказала, что у нее обнаружили рак

Звезда британской программы «Воскресный бранч» (Sunday Brunch) на канале Channel 4 Морган Макглинн Карр, борющаяся с раком груди, дала совет, способный спасти жизнь. Ее слова передает Daily Mail.

Карр рассказала, что у нее обнаружили онкологическое заболевание в октябре 2024 года. «Накануне первого дня рождения дочери я нащупала у себя в правой груди опухоль. Я недавно прекратила кормить грудью и предположила, что это как-то связано», — отметила она. По словам телезвезды, она обратилась к двум специалистам, которые также связали опухоль с кормлением и заверили ее, что беспокоиться не о чем.

Тем не менее Карр решила сходить к третьему врачу, и тот посоветовал ей пройти обследование — в результате у нее диагностировали рак молочной железы. «Я выслушала мнение третьей стороны, и это решение спасло мне жизнь... Доверяйте своей интуиции. Всегда», — дала она рекомендацию.

Телезвезда добавила, что прошла курс химиотерапии и сейчас чувствует себя намного лучше.

Ранее стало известно о тяжелой болезни у другой телезвезды — известного британского ведущего Дермота Мернагана. У него обнаружили рак простаты на финальной стадии.

Морган Макглинн Карр — постоянный эксперт программы «Воскресный бранч». В эфире шоу она рассказывает о сырах. В 2022 году телезвезда вышла замуж, вместе с мужем воспитывает дочь.