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08:48, 12 июля 2025Интернет и СМИ

Дуров назвал ключевой навык для создания успешных компаний

Павел Дуров: Для создания успешных компаний необходимо изучать математику
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель платформы Telegram Павел Дуров посоветовал студентам изучать математику, чтобы получить навыки, необходимые в самореализации. Об предприниматель написал в своем Telegram-канале.

По его словам, математика может научить полностью полагаться на собственный интеллект, мыслить логически, разбивать задачи на части и решать их шаг за шагом в правильном порядке. Дуров назвал это ключевым навыком, который необходим для создания компаний и управления проектами.

Ранее Дуров порекомендовал тем, кто хочет «полностью раскрыть свой потенциал и сохранить ясность ума», воздержаться от веществ, вызывающих привыкание. Он также упомянул свой пост, написанный в день своего 33-летия. Тогда предприниматель перечислил семь вещей, от которых он воздерживается.

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