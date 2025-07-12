Дуров назвал ключевой навык для создания успешных компаний

Павел Дуров: Для создания успешных компаний необходимо изучать математику

Основатель платформы Telegram Павел Дуров посоветовал студентам изучать математику, чтобы получить навыки, необходимые в самореализации. Об предприниматель написал в своем Telegram-канале.

По его словам, математика может научить полностью полагаться на собственный интеллект, мыслить логически, разбивать задачи на части и решать их шаг за шагом в правильном порядке. Дуров назвал это ключевым навыком, который необходим для создания компаний и управления проектами.

Ранее Дуров порекомендовал тем, кто хочет «полностью раскрыть свой потенциал и сохранить ясность ума», воздержаться от веществ, вызывающих привыкание. Он также упомянул свой пост, написанный в день своего 33-летия. Тогда предприниматель перечислил семь вещей, от которых он воздерживается.