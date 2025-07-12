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09:53, 12 июля 2025Россия

Госдума рассмотрит усиление наказания иноагентов

Володин: Госдума рассмотрит усиление ответственности иноагентов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

На следующей неделе Госдума рассмотрит вопрос усиления ответственности иноагентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава депутатского корпуса Вячеслав Володин.

«В настоящее время уголовное наказание за уклонение от исполнения обязанностей иноагента (ст. 330.1 УК РФ) назначается только в том случае, если им дважды в течение одного года совершены аналогичные административные правонарушения (ст. 19.34 КоАП РФ). Законопроектом предлагается отменить это условие, заменив его однократным нарушением КоАП РФ», — написал спикер Госдумы.

Он привел статистику Минюста, согласно которой более 40 процентов иноагентов не соблюдают предписанный им порядок деятельности и ограничения. В частности, они не представляют отчетность, не маркируют свою продукцию или делают это неправильно, производят и распространяют запрещенные материалы.

«Согласно статистике Верховного Суда, за последние два года на 40,9 процента увеличилось количество правонарушений иноагентов по ст. 19.34 КоАП РФ — с 489 в 2023 году до 689 в 2024 году. Вместе с тем до 2025 года осужденных по уголовной статье за уклонение от исполнения обязанностей иноагента не было», — отметил Володин, добавив, что это говорит о необходимости ужесточения ответственности.

Ранее в Госдуму внесли также законопроект, запрещающий иноагентам создавать юрлица для распространения информации в России. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

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