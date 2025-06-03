В России захотели запретить иноагентам создавать юрлица для распространения информации

В Госдуму внесли проект о запрете для иноагентов создавать юрлица в России

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий иноагентам создавать юрлица для распространения информации в России. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Авторы законопроекта — депутат Думы Динар Гильмутдинов и Курултай Башкирии — отметили в пояснительной записке, что проект предлагает запретить создавать юридические лица в целях распространения информационной продукции.

На данный момент в законодательстве есть ограничения на деятельность иноагентов, которые запрещают производить информационную продукцию для несовершеннолетних. В пояснительной записке отметили, что иноагенты могут обойти запрет.

Инициатива, по мнению авторов законопроекта, направлена на защиту интересов и обеспечение национальной безопасности страны, ее суверенитета, а также на обеспечение своевременного противодействия противоправному иностранному вмешательству.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижней палате парламента подготовили три законопроекта, направленных на совершенствование контроля за деятельностью иностранных агентов.