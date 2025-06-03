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19:44, 3 июня 2025Россия

В России захотели запретить иноагентам создавать юрлица для распространения информации

В Госдуму внесли проект о запрете для иноагентов создавать юрлица в России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий иноагентам создавать юрлица для распространения информации в России. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Авторы законопроекта — депутат Думы Динар Гильмутдинов и Курултай Башкирии — отметили в пояснительной записке, что проект предлагает запретить создавать юридические лица в целях распространения информационной продукции.

На данный момент в законодательстве есть ограничения на деятельность иноагентов, которые запрещают производить информационную продукцию для несовершеннолетних. В пояснительной записке отметили, что иноагенты могут обойти запрет.

Инициатива, по мнению авторов законопроекта, направлена на защиту интересов и обеспечение национальной безопасности страны, ее суверенитета, а также на обеспечение своевременного противодействия противоправному иностранному вмешательству.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижней палате парламента подготовили три законопроекта, направленных на совершенствование контроля за деятельностью иностранных агентов.

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