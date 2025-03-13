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08:41, 13 марта 2025Россия

В Госдуме сообщили о подготовке новых мер в отношении иноагентов

Володин сообщил о подготовке новых мер в отношении иноагентов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Государственной Думе подготовлены три законопроекта, направленных на совершенствование контроля за деятельностью иностранных агентов. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Так, предлагается признавать иноагентами лиц, которые оказывают содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или помогают иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности РФ. Также иноагентами предлагают признавать тех, кто вовлекает россиян в сбор информации в сфере военно-технической деятельности, которые могут быть использованы во вред государству.

Для иностранных агентов и тех, кто покинул Россию, за противоправные действия против РФ из-за рубежа предлагается предусмотреть судебное разбирательство без участия подсудимого в случае ряда преступлений, например, распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России.

Помимо этого, предлагается установить уголовную ответственность со сроком лишения свободы до пяти лет и конфискацией имущества за совершение из корыстных побуждений или по найму таких преступлений, как призывы к санкциям в отношении РФ или дискредитация ВС России.

Как указал Володин, принятие законопроектов поможет защитить государство и его граждан от вмешательства со стороны недружественных стран.

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