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15:11, 12 июля 2025Экономика

В Москве допустили исчезновение тополиного пуха

Shot: Тополиный пух в Москве и области может исчезнуть через десять лет
Виктория Клабукова

Фото: Чингаев Ярослав / АГН «Москва»

В последние годы в Москве становится все меньше тополиного пуха. В ближайшее десятилетие горожане могут и вовсе от него избавиться, передает Telegram-канал Shot со ссылкой на климатологов.

Прежде всего специалисты объясняют сокращение объемов пуха генетической селекцией тополей. Пух производят женские экземпляры, поэтому в городах массово заменяют их мужскими деревьями. Еще одним фактором стала давность массовых посадок. Они проводились в середине прошлого века, а длительность жизни женских тополей — 50-80 лет. С тех пор большинство московских тополей состарились и перестали цвести.

Вдобавок в этом году на ситуации сказался холодный июнь. Из-за понижения температуры тополиные почки не успели вовремя сформироваться, что нарушило фазу активного цветения у большинства деревьев. Тот пух, который появился, быстро прибило к земле во время ливней.

Ранее иммунологи развеяли миф об аллергенности тополиного пуха. Как пояснили врачи, пух является переносчиком пыльцы. Обладая большой площадью контакта, он усиливает воздействие пыльцы на организм.

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