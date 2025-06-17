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16:37, 17 июня 2025Забота о себе

Иммунолог развеяла миф о тополином пухе

Иммунолог Попова: Тополиный пух не вызывает аллергию, но переносит пыльцу
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Тополиный пух сам по себе не вызывает аллергию, рассказала аллерголог-иммунолог Наталья Попова. В беседе с NEWS.ru она развеяла миф о тополином пухе.

По словам Поповой, он не провоцирует аллергию, а переносит мелкие частицы пыльцы, усиливая их воздействие на организм. «Пух обладает большой площадью контакта, подобно автобусу, перевозящему небольшие зерна пыльцы, распространяя их повсюду. Именно поэтому возникает ощущение раздражения слизистой оболочки носа и глаз, приводящее к насморку, зуду и слезотечению», — объяснила иммунолог.

Врач также обратила внимание на то, что тополя приносят много пользы: одно дерево поглощает около 25 килограммов сажи за год и производит в десять раз больше кислорода, чем, к примеру, береза.

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