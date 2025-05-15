Названа частая ошибка при использовании солнцезащитных кремов

HuffPost: Кремы с SPF теряют защитные свойства при высокой температуре

Солнцезащитный крем нельзя оставлять под прямыми солнечными лучами или при высокой температуре. На частую ошибку при использовании средств с SPF указало американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), пишет HuffPost.

Ведомство предупредило, что при высокой температуре косметические средства с SPF теряют защитные свойства. Из-за этого кожа подвергается воздействию высоких доз ультрафиолета, что повышает риск ожогов и рака кожи. Чтобы избежать этого, специалисты FDA советуют хранить крем в прохладном помещении и наносить его дома. Если же планируется быть на улице более двух часов, тюбик нужно положить в контейнер или сумку, а затем обернуть полотенцем. Таким образом в упаковке крема температура будет повышаться медленнее.

Также в ведомстве обратили внимание, что большинство людей наносят на кожу недостаточное для защиты количество крема. На пляже рекомендуется использовать шесть-восемь чайных ложек средства каждые два часа.

Кроме того, при использовании солнцезащитных кремов не стоит пренебрегать другими мерами безопасности: в солнечную погоду надо стараться находиться в тени, носить шляпу, очки и легкую одежду с длинными рукавами.

Ранее врач-офтальмолог Виктория Баласанян предупредила об опасности весеннего солнца. По ее словам, весной в солнечных лучах повышена доля синего спектра, к которому глаза особенно чувствительны.