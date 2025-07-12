Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:37, 12 июля 2025Мир

На Западе рассказали об отношении Трампа к Зеленскому

FT: Трамп видит в Зеленском важнейшее препятствие к заключению мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Американский глава Дональд Трамп видит во Владимире Зеленском важнейшее препятствие к заключению мира на Украине. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на западные источники.

По словам собеседников издания, реальных подтверждений того, что Белый дом сейчас более расположен к Украине, чем к России, мало.

«Западные союзники Украины все еще полагают, что Трамп предрасположен к тому, чтобы видеть в качестве главного партнера по любым переговорам Путина, а Зеленского — важнейшим препятствием к заключению жизнеспособной мирной сделки», — сказано в статье.

Ранее немецкие СМИ написали, что Дональд Трамп может использовать военную помощь Киеву как рычаг давления на президента Украины Владимира Зеленского. Помимо этого, по мнению журналистов, Трамп может давить на Зеленского, чтобы принудить его к заключению сделки с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Херсонской области жилой дом обрушился после авиаудара ВСУ. Под завалами оказались десятки людей

    На Западе рассказали об отношении Трампа к Зеленскому

    Россиян предупредили о штрафах за поведение в своем доме

    Россиян предупредили об опасных в жару продуктах

    Названа цель ударов ВС России во Львове

    В США обвинили агентство по ЧС в халатном отношении к пострадавшим от наводнения в Техасе

    В России за ночь сбили 33 украинских беспилотника

    Степашин обратился к Мерцу в связи с поставками оружия Украине

    Врач рассказал о повышенной опасности теплового удара для одной категории людей

    Москалькова рассказала о планах обмена посылками для военнопленных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости