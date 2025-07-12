На Западе рассказали об отношении Трампа к Зеленскому

FT: Трамп видит в Зеленском важнейшее препятствие к заключению мира

Американский глава Дональд Трамп видит во Владимире Зеленском важнейшее препятствие к заключению мира на Украине. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на западные источники.

По словам собеседников издания, реальных подтверждений того, что Белый дом сейчас более расположен к Украине, чем к России, мало.

«Западные союзники Украины все еще полагают, что Трамп предрасположен к тому, чтобы видеть в качестве главного партнера по любым переговорам Путина, а Зеленского — важнейшим препятствием к заключению жизнеспособной мирной сделки», — сказано в статье.

Ранее немецкие СМИ написали, что Дональд Трамп может использовать военную помощь Киеву как рычаг давления на президента Украины Владимира Зеленского. Помимо этого, по мнению журналистов, Трамп может давить на Зеленского, чтобы принудить его к заключению сделки с Россией.

