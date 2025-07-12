Россиян предупредили об опасных в жару продуктах

Врач Сережина: Мороженое в жару может быть опасно

Жирная и жареная пища, а также молочные продукты могут быть опасны в жару, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» врач-эксперт «ЛабКвест» Вера Сережина. Она добавила, что нанести вред организму может даже мороженое.

«Оно опасно, если тает при транспортировке или хранении, а затем снова замораживается. Достаточно одной бактерии, чтобы она размножилась в теплой среде. После повторной заморозки микробы никуда не исчезают — и в таком виде мороженое может стать причиной серьезного отравления», — объяснила врач.

Вредны, по ее словам, и салаты с молочными заправками. Сережина рассказала, что сметана и майонез создают благоприятную среду для роста микробов, потому блюда лучше заправлять непосредственно перед подачей.

«Стоит избегать жирной и жареной пищи. Она требует дополнительной жидкости для переваривания и дает дополнительную нагрузку, — предупредила врач. — Шашлыки, копчености — особенно рыба и колбасы — в жару становятся не только тяжелой, но и потенциально опасной пищей. При нарушении условий хранения в таких продуктах могут развиваться анаэробные бактерии, вырабатывающие ботулотоксин — опасный нейротоксин, который вызывает ботулизм».

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