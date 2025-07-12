СБУ заочно обвинила в военных преступлениях украинского бизнесмена Курченко

Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале сообщила, что заочно предъявила обвинения выехавшему из страны украинскому бизнесмену Сергею Курченко.

Уточняется, что ему вменяют «военные преступления». Наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет.

По данным следствия, Курченко вместе с группой сообщников из семи человек якобы завладел промышленными предприятиями, включая шахты и заводы, в Донецкой Народной республике и Луганской Народной республике.

Ранее Служба безопасности Украины предъявила обвинение вице-премьеру России Дмитрию Патрушеву в якобы краже украинского зерна. Предъявленная ему сумма составляет 23 миллиона гривен (около 43 миллионов рублей).