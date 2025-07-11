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13:21, 11 июля 2025Бывший СССР

СБУ предъявила обвинение Патрушеву

СБУ предъявила обвинение Дмитрию Патрушеву в якобы краже украинского зерна
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение вице-премьеру России Дмитрию Патрушеву в якобы краже украинского зерна. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

«Служба безопасности Украины объявила подозрение Дмитрию Патрушеву, который является сыном Николая Патрушева», — сказано в публикации.

По информации следствия, Патрушев якобы вывез более четырех миллионов тонн украинского зерна в Россию. Предъявленная ему сумма составляет 23 миллиона гривен (около 43 миллионов рублей).

Ранее глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко признал случаи коррупции в стране при закупке вооружений и боеприпасов. По его словам, некоторые случаи, в том числе среди чиновников Минобороны, задокументированы.

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