СБУ предъявила обвинение Патрушеву

СБУ предъявила обвинение Дмитрию Патрушеву в якобы краже украинского зерна

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение вице-премьеру России Дмитрию Патрушеву в якобы краже украинского зерна. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

«Служба безопасности Украины объявила подозрение Дмитрию Патрушеву, который является сыном Николая Патрушева», — сказано в публикации.

По информации следствия, Патрушев якобы вывез более четырех миллионов тонн украинского зерна в Россию. Предъявленная ему сумма составляет 23 миллиона гривен (около 43 миллионов рублей).

Ранее глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко признал случаи коррупции в стране при закупке вооружений и боеприпасов. По его словам, некоторые случаи, в том числе среди чиновников Минобороны, задокументированы.