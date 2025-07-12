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00:58, 12 июля 2025Мир

Стало известно о планах Трампа помиловать подругу Эпштейна из-за страха

DB: Трамп рассматривал возможность помилования подруги Эпштейна из-за страха
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность помилования подруги Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл из-за страха, что та раскроет подробности связи главы Белого дома с финансистом. Об этом пишет издание Daily Beast (DB) со ссылкой на американского журналиста Майкла Вулфа.

По его словам, после того, как в июле 2020 года Максвелл арестовали по обвинению в содействии в организации сети сексуальной эксплуатации, американский лидер стал «очень настороженным».

Когда стало ясно, что Максвелл будет привлечена к суду, политик хотел воспользоваться своими президентскими полномочиями и помиловать ее, отметил журналист. Однако ближайшее окружение Трампа выступило против этой идеи.

Ранее американский миллиардер Илон Маск высмеял президента США Дональда Трампа за отказ от обнародования документов по делу финансиста. До этого между Трампом и Маском произошла ссора, в ходе которой бизнесмен обвинил хозяина Белого дома в возможной причастности к делу о сексуальном насилии над несовершеннолетними на острове Эпштейна.

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