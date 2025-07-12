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00:45, 12 июля 2025Мир

Трамп заявил об уверенности НАТО в гибели США

Трамп: В НАТО при Байдене было убеждение о гибели США
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В Североатлантическом Альянсе (НАТО) было убеждение о гибели США в то время, когда главой государства был Джо Байден. Об этом заявил действующий американский лидер Дональд Трамп во время визита в Техас, его слова приводит РИА Новости.

«Я был с лидерами мира недавно на саммите НАТО. Все говорили одно и то же: "Это самое удивительное, что мы видели, год назад ваша нация была мертва”», — сказал Трамп.

По его словам, сейчас партнеры по НАТО оценивают США как «крутейшую страну».

Ранее Трамп заявлял, что сомневается в том, что, находясь у власти, Байден сам подписывал документы. «У нас был президент, который ничего не подписал. Он использовал автоподпись почти для всего», — указывал он.

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