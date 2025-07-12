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02:13, 12 июля 2025Бывший СССР

Учительница объяснила незнание Зеленского о Волынской резне

SHOT: Учителем истории у Зеленского был молодой националист со Львова
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

В школе, где учился украинский лидер Владимир Зеленский, учителем истории был молодой националист со Львова, который не рассказывал плохое про Волынскую резню. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на учительницу гимназии Кривого Рога Аллу Шепилко.

По ее словам, историк приехал с Западной Украины и рассказывал про украинскую государственность, о которой в гимназии Кривого Рога никто не знал. Из-за этого молодой педагог получил карт-бланш и мог ответить на любой вопрос. Из-за этого, по мнению учительницы, Зеленский ничего не знал о Волынской резне.

Ранее действующий президент Польши Анджей Дуда рассказал о разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого последний признался, что не знал о Волынской резне до беседы с Дудой. Зеленский сказал ему, что в школе никто об этом не рассказывал.

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