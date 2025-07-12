В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и области объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Кроме того, как передает со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению населения ТАСС, тревога объявлена во всей Киевской области.

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», это связано с грядущей массированной атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При этом утверждается, что «в воздушное пространство страны влетели первые 20 дронов».

В ночь на 10 июля Вооруженные силы России ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. При этом применялось высокоточное оружие большой дальности и ударные БПЛА.