В России за ночь сбили 33 украинских беспилотника

Минобороны: В России силы ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России за ночь сбили 33 украинских беспилотника над регионами страны. Об этом заявили в военном ведомстве.

Уточняется, что 16 дронов были уничтожены над территорией Брянской области, пять — над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Республики Крым, три — над Ростовской областью и два — над Курской. Еще по одному БПЛА были сбиты над территориями Воронежской области, Краснодарского края, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения дронов ВСУ с помощью российского беспилотника. На ролике показаны несколько случаев, как дроны сближаются, после чего происходит выстрел дробью из установленного на БПЛА заряда. Отмечалось, что антидроновый дрон был сконструирован еще полгода назад, однако масштабного применения разработка пока не получила.