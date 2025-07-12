Во Франции поймали Трампа на грубой лжи про Украину

Figaro: НАТО не сможет осуществлять поставки оружия для Киева по просьбе Трампа

НАТО не сможет закупать и осуществлять поставки оружия для Киева, как предлагает президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Таким мнением поделился французский генерал Франсуа Шованси в беседе с Le Figaro.

«Я не понимаю, как НАТО может закупать оружие для третьей страны. У альянса нет для этого финансовых средств, и НАТО не может опустошить свои запасы, поскольку их недостаточно для поставки», — сказал он.

Шовански подчеркнул, что даже сама процедура одобрения поставок достаточно сложная и грозит бюрократическими проволочками. Они могут значительно затормозить любые поставки оружия Киеву. Высказывания Трампа насчет этого эксперт назвал расплывчатыми.

Ранее американские СМИ написали, что европейские чиновники беспокоятся, что Вашингтон перестанет предоставлять обновления программного обеспечения для военной техники, купленной у американских компаний.

До этого Трамп во время выступления на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге заявил, что Украина больше другого оружия желает получить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.

