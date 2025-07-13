Девушка прикинулась мужчиной и попала в тайное общество фокусников, где состоял принц Чарльз. Как она обхитрила мастеров обмана?

Изгнанную за обман иллюзионистку приняли в «Магический круг» спустя 34 года

Не так давно в сети завирусился опрос, в котором женщины выбирали самые нелюбимые хобби у мужчин. Фокусы вошли в топ-3 ненавистных увлечений. Возможно, эта нелюбовь связана и с тем, что долгие годы женщины просто не могли пробиться в мир магических трюков. Все изменила необычная судьба Софи Ллойд.

В 1991 году женщина проникла в британское сообщество фокусников «Магический круг» под видом юноши Рэймонда. Она прошла вступительное испытание, подружилась с другими членами организации и спустя некоторое время призналась в своей уловке. Изумленные иллюзионисты с позором выгнали ее, но спустя 34 года публично извинились и снова приняли в свои ряды. Как Софи обманула «Магический круг» и чем заслужила его внимание через столько лет — рассказывает «Лента.ру».

Вдохновителем обмана стала наставница Софи

В конце 1980-х годов Софи училась в школе пантомимы, где познакомилась с фокусницей Дженни Уинстенли. Та быстро разглядела в 20-летней девушке талант и взяла ее под свое крыло. Софи стала ее ассистенткой и отыгрывала в ее шоу роль либо помощника Клода, либо сына Тимми.

Дженни Уинстенли (слева) и Софи Ллойд (справа) Фото: Magic Cirlce

Дженни имела небольшую популярность в кругах иллюзионистов, но грезила пробиться выше, в «Магический круг» — тайное общество тех, кто творит магию. Эта организация с самого основания не принимала женщин, объясняя это тем, что они не умеют хранить секреты, то есть не обладают самым важным для фокусника навыком.

Дженни все больше разочаровывалась в том, что женщины, включая ее саму, не могли присоединиться к «Магическому кругу». Поэтому ей пришла в голову идея проникнуть в общество, заставив меня переодеться в мужчину. Она не могла сделать это сама, так как была слишком узнаваема

Софи Ллойд

Тогда Софи и создала личность Рэймонда — 18-летнего невысокого юноши, у которого только-только начала расти борода. Два года Дженни учила ее вести себя как мужчина и ловко выполнять фокусы. Вместе они разработали для Софи маскировку: мужской костюм и перчатки, чтобы скрыть слишком тонкие пальцы, выдающие в ней настоящую девушку.

Кроме того, они придумали вложить ей в рот особые шарики, которые визуально делали ее челюсть более квадратной. «Мне пришлось полностью изменить свой внешний вид. Мы отнеслись к этому очень серьезно», — вспоминает Софи. В марте 1991 года она была полностью готова к вступлению в «Магический круг».

Хитрый план Софи и Дженни удался

Дженни понимала, что, если оставить Софи один на один с членами круга, они могут ее раскусить. Она представилась агентом Рэймонда по имени Сильвия и договорилась, чтобы тот выступал в мужском клубе перед 200 зрителями, а экзаменаторы присутствовали среди них.

Выйдя на сцену, Рэймонд сразу извинился за голос: он звучал хрипло якобы из-за ларингита. Это тоже придумала Дженни, чтобы сразу пресечь неудобные вопросы со стороны комиссии. Во время выступления Рэймонд разрезал и магическим образом восстановил банкноту в пять фунтов стерлингов, а также зажег в руках огонь.

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Софи рассказала, что это было не так легко сделать из-за перчаток, которые она не могла снять. После ей и Дженни удалось затесаться среди иллюзионистов, принимавших экзамен, и пойти с ними выпить. Рэймонд произвел на них приятное впечатление, и его с почетом приняли в «Магический круг».

Это была удивительная уловка — обмануть комнату, полную фокусников Мэдди Спенсер член «Магического круга»

Следующие несколько месяцев Рэймонд общался с членами общества, учился фокусам у лучших магов и сам делился опытом с другими. Никто по-прежнему и не думал, что с ним что-то не то.

Осенью 1991 года до Софи и Дженни начали доходить слухи, что общество планирует снять запрет на прием женщин. Обрадованные этими новостями они позвонили председателю «Магического круга» и раскрыли свой обман. Оказалось, что зря.

Софи выгнали из общества и пожалели об этом спустя 34 года

Женщины были уверены, что коллеги оценят их трюк по достоинству. Однако вместо знаков признательности Софи получила письмо, в котором говорилось, что Рэймонд исключен из общества. На собрании 1991 года «Магический круг» впервые объявил одним из своих членов женщину и одновременно с этим публично опозорил Софи и Дженни.

Как рассказывает Софи, тогда она чувствовала лишь злость, тогда как Дженни было по-настоящему больно. Девушка еще 10 лет выступала по Великобритании все в том же мужском образе, а затем досрочно ушла на пенсию и исчезла.

Дженни почти сразу ушла из мира магии и открыла собственную гончарную мастерскую. Она не смогла дожить до развязки истории Рэймонда: в 2004 году она попала в смертельную аварию

Тем временем «Магический круг» становился все прогрессивнее в отношении гендерного вопроса. Легенда о Софи-Рэймонде продолжала передаваться от одних фокусников другим, пока общество не решило исправить ошибку 30-летней давности. В ноябре 2024 года его представители обратились к прессе с просьбой отыскать Софи.

Бывшая фокусница узнала, что ее ищут, благодаря сестре. На тот момент женщине было больше 60 лет, она долгое время жила в Испании с мужем и работала в сфере по уходу за животными. Она не хотела иметь ничего общего с «Магическим кругом», пока к ней напрямую не обратилась Лаура Лондон — первая женщина-председатель общества.

В январе 2025 года они встретились за обедом и проговорили семь часов. Лондон назвала Софи первопроходцем в мире фокусниц и рассказала, что проблема гендерной дискриминации все еще существует в тайном обществе.

Только 5 процентов членов «Магического круга» были женщинами

Лондон считала, что триумфальное возвращение Софи подсветит эту проблему и вдохновит фокусниц бороться за свои права.

Сообщество фокусников публично признало магический талант Софи и Дженни

Софи решила принять извинения общества в память о Дженни. «Магический круг», не изменяя традициям, превратил это в настоящее шоу. Оно открылось показом видео с архивными фотографиями Софи в образе Рэймонда и Дженни. Затем перед сотней гостей выступили фокусники круга: показывали трюки с картами, доставали кроликов из шляп. И наконец вышла Софи.

Софи Ллойд (справа) Фото: Magic Cirlce

Нынешний президент «Магического круга» Марвин Берглас принес женщине извинения от лица всего общества и выдал ей сертификат о членстве. На нем было написано «Софи Ллойд». «Сегодня вечером мы делаем то, что должны были сделать давным-давно», — заявил Берглас.

Дженни получила от организации посмертную награду, которую забрала ее 27-летняя внучка. Во время своей речи Софи поблагодарила наставницу и вспомнила со слезами на глазах, как та терпеливо обучала ее.

Дженни была замечательным, пылким человеком. Она бы с удовольствием побывала здесь. Это действительно было бы важно для нее Софи Ллойд

«Магический круг» появился больше 100 лет назад

История «Магического круга» началась в 1905 году со встречи в одном лондонском ресторане 23 фокусников. Среди них были как профессионалы, так и любители, и все они сошлись во мнении, что должны создать тайное общество хранителей их искусства. Они назвали его Magic Circle («Магический круг»).

Тогда же определился и девиз общества — Indocilis Privata Loqui. Эту фразу обычно переводят: «Не раскрывай тайну». Главное правило «Магического круга» — не рассказывать секреты фокусов непосвященным

Нарушение правил общества грозит исключением. Так, в 2000-е годы самый юный член «Магического круга» Доминик Вуд опубликовал серию книг, в которых описал, как делать те или иные трюки. Вскоре его выгнали.

Фото: Freepik

Штаб-квартира фокусников находится в районе Кэмден-Таун на северо-западе Лондона. Внутри здания есть небольшой зрительный зал, а также музей с магическими артефактами. Их могут увидеть все желающие. Однако есть в штаб-квартире «Магического круга» и свои тайны. Там находится библиотека с загадочными книгами о магии, которые собирают уже более 100 лет. К ним имеют доступ только члены круга.

Чтобы вступить в «Магический круг», фокусник должен иметь рекомендацию одного из его членов. Только получив ее, он может прийти на экзамен, продемонстрировать свои навыки и пройти собеседование.

Один из самых известных членов общества — британский король Карл III

В организации состоят такие известные иллюзионисты, как Дэвид Копперфильд, испаривший Статую Свободы, Динамо, ходивший по Темзе, и признанный мастер карточных фокусов Дэвид Берглас. В его рядах можно найти и россиян: например, Екатерину Медведеву.

В 1975 году к «Магическому кругу» присоединился король Великобритании Карл III — тогда он еще был принцем Чарльзом. Вступить в тайное общество будущего монарха заставил его старший родственник и наставник — адмирал флота, лорд Луис Маунтбеттен.

Принц Чарльз показывает фокус для вступления в «Магический круг» Фото: David White / Mirrorpix / Getty Images

Маунтбеттен всегда любил фокусы. В конце 1942 года он был в командировке в Египте. Там он увидел, как уличный артист проделывает фокус с исчезновением шарика из-под трех кубков. Он так вдохновился им, что купил эти кубки, долго тренировался и в 1946 году сдал экзамены в «Магический круг».

Этот фокус стал визитной карточкой лорда, которую он однажды показывал перед королевскими особами Греции и Швеции

Спустя 30 лет Маунтбеттен решил сделать фокусника из своего подопечного и привел его на встречу иллюзионистов. Как гласит семейная легенда, у лорда было всего 20 минут, чтобы обучить Чарльза трюку с чашами, после чего того позвали на сцену.

Как мне сказали, один из величайших секретов магии заключается в том, чтобы говорить как можно больше и тем самым отвлекать внимание принц Чарльз

Чарльз шутил, заигрывал с залом и смог выполнить трюк. По словам очевидцев того выступления, принц очаровал как простых зрителей, так и профессиональных фокусников. Его приняли в общество и дали ему титул MMC — сокращение от Member of The Magic Circle (с англ. — «член "Магического круга"»). Кто знает, возможно, магические навыки ему помогают и в его новой, королевской жизни.