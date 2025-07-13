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15:47, 13 июля 2025Мир

Российский посол в Норвегии обвинил НАТО в осложнении военной обстановки на Балтике

Корчунов: Военная обстановка в Балтике осложнилась из-за действий НАТО
Никита Савин
Никита Савин
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Посол России в Норвегии Николай Корчунов обвинил страны НАТО в усложнении военно-политической обстановки в Балтийском регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отмечаем целенаправленную линию стран-членов НАТО на ограничение свободы судоходства в регионе, запуск в этих целях под предлогом, в том числе, угроз подводной инфраструктуре, миссии альянса "Балтийский часовой", которая сопровождается усилением действующей в открытом море группировки ВМС, в результате чего значительно осложнилась военно-политическая обстановка в регионе и усилились риски возможной эскалации и конфликтности», — заявил российский дипломат в беседе с информационным агентством.

Корчунов также отметил, что все страны Балтики должны соблюдать нормы международного морского права и проявлять сдержанность ради обеспечения торгового судоходства и недопущения военных инцидентов. Посол напомнил о схожих действиях Польши, Германии и Швеции против России в XVII — XIХ веках.

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«Они тогда тоже пытались всеми силами помешать проходу по Балтике судов с российскими товарами на приоритетные для нас рынки Британии, Голландии и Франции. Шведы не чурались даже пиратских захватов», — сказал Корчунов и добавил, что эти действия закончились провалом.

Российский дипломат выразил сожаление, что в регионе снова «насаждается дух недобросовестного соперничества и конфронтации».

Ранее российский посол в Дании Владимир Барбин заявил, что Россия будет пресекать попытки пиратства стран Запада в отношении танкеров с нефтью РФ в Балтийском море. Дипломат подчеркнул, что Россия будет защищать свои интересы в регионе с опорой на международное право.

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