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15:32, 13 июля 2025Интернет и СМИ

Уехавший в Израиль ведущий рассказал о страхе во время работы на Первом канале

Ведущий Привольнов заявил, что на Первом канале уставал от однообразия работы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Известный телеведущий Антон Привольнов, уехавший в Израиль, заявил, что во время работы на Первом канале в России он уставал и переживал из-за однообразности работы. Об этом он вспомнил в интервью «НО. Медиа из России» на YouTube.

Привольнов отметил, что сам придумал программу «Контрольная закупка», которую он вел около 12 лет, и любил ее. Однако в какой-то момент, по словам ведущего, ему надоело «про одно и то же в 25-й раз начитывать тексты».

Помимо того, телеведущий опасался, что застрянет в одном образе для зрителей. «У меня почему-то было на подсознании: "Я буду до конца своей жизни рассказывать про тухлые окорочка". Это меня пугало», — признался он. Ведущий также заявил, что ему важно, чтобы работа была интересной.

Ранее Привольнов пошутил о высоких ценах в Израиле. Бывший ведущий Первого канала заявил, что в стране нет такого понятия, как дешевое такси.

Привольнов с 2006 по 2018 год вел программу «Контрольная закупка» на Первом канале. Кроме того, работал в телепроектах «Доброе утро» и «Живая жизнь». В 2021 году стал вести шоу «Звезды сошлись» на НТВ. В 2022 году Привольнов переехал в Израиль.

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