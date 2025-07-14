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13:46, 14 июля 2025КультураЭксклюзив

Актриса Ребенок рассказала о последней встрече с Юрием Морозом

Актриса Ребенок: Юрий Мороз был чувствующим и видящим человеком
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Юрий Мороз был не только гениальным режиссером, но и очень чувствующим и видящим человеком, поделилась в разговоре с «Лентой.ру» актриса Александра Ребенок. Она также рассказала о дружбе с кинематографистом и последней встрече с ним.

«С момента нашей первой совместной работы мы стали не просто режиссером и актрисой, но большими друзьями. Мой муж актер Алексей Вертков к тому моменту был знаком с Юрием Павловичем, они вместе снимали. И теперь мы очень скорбим всей семьей», — сказала Ребенок.

По словам собеседницы «Ленты.ру», Мороз любил актеров, с которыми работал, и всегда готов был предложить им новые способы раскрыть себя. Она также рассказала, что режиссеру всегда были близки истории простых людей, и именно они представляли для него большой творческий интерес.

«Последний раз мы встречались на отдыхе на берегу моря год назад. Мы вместе ужинали, это было очень душевно. Так же, как когда Юрий Павлович собирал нас дома — он очень любил готовить, очень любил гостей, — вспомнила актриса. — Конечно, он был невероятно успешен в том, чем занимался. Но, в первую очередь, он был очень большим человеком. Человеком чувствующим, видящим, слышащим, способным открыть многие двери и помочь вырасти актерам».

Юрию Морозу было 68 лет. Об обстоятельствах его смерти на данный момент ничего не известно. О том, что кинематографиста не стало, сообщил его друг артист Дмитрий Харатьян.

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