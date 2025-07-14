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21:08, 14 июля 2025Россия

Аналитик прокомментировал слова Трампа о пошлинах против России

Аналитик Бахтин: Трамп не решился разрывать отношения с Москвой
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Заявления президента США Дональда Трампа о пошлинах против России говорят о том, что американский лидер не решился разорвать отношения с Москвой. Так ситуацию прокомментировал аналитик Александр Бахтин в беседе с РИА Новости.

«От Трампа явно ожидали гораздо более серьезных действий (...) И вот на этом фоне Трамп фактически дает Кремлю новую отсрочку длиной в 50 дней. Именно так это все и восприняли. Трамп не решился разрывать отношения с Москвой», — прокомментировал Бахтин.

По его словам, Трамп не решился бы на разрыв торговых отношений с Китаем и Индией ради остановки конфликта на Украине.

Вечером 14 июля Трамп обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса и пригрозил установить тарифы в «как минимум 100 процентов» против России и ее торговых партнеров. На такой шаг, подчеркнул президент, он готов пойти, если мирное соглашение по Украине не будет достигнуто в течение 50 дней.

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