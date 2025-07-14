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06:54, 14 июля 2025Мир

Аналитик высказался о намерениях США на Украине

Берлетик: США не собирались бросать Киев, они действуют в соответствии с планом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: chris robert / Unsplash

Соединенные Штаты никогда не собирались бросать Украину, они продолжают действовать согласно своим планам. Такое мнение выразил американский геополитический аналитик Брайан Берлетик на своей странице в социальной сети X.

«Меня беспокоит то, что некоторые даже сейчас продолжают считать, что США уходят от империализма и принимают мультиполярность. Ничего подобного не происходит. И Украину они не бросили», — написал он.

По мнению эксперта, пока продолжается конфликт на Украине, у США есть возможность свободно действовать в других местах, например, на Ближнем Востоке. «США продолжат сражаться до последнего украинца, как и обещали», — добавил аналитик, напомнив, что Вашингтон сам заявлял о разделении обязанностей по поддержке Украины с Европой.

Ранее американский журналист Брайс Грин заявил, что США не поменяли свою позицию по конфликту на Украине, они пытаются спихнуть экономическую тяжесть на европейских союзников.

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