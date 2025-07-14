Журналист Грин заявил, что США не изменили свою позицию по Украине

Соединенные Штаты не поменяли свою позицию по конфликту на Украине, они пытаются спихнуть экономическую тяжесть на европейских союзников. Об этом рассказал американский журналист Брайс Грин на YouTube.

«Можно с уверенностью сказать, что США пытаются спихнуть украинский конфликт своим европейским союзникам. Поэтому эти страны увеличивают расходы на оборону, сокращают социальные расходы и в целом готовятся к войне», — отметил он.

При этом, по словам Грина, две последние администрации президентов США делают все противоположно интересам собственных граждан. Преследование империалистических интересов Соединенных Штатов на Украине, Тайване и Иране ложится тяжким бременем на американцев, добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал выступить с важным заявлением по России в понедельник, 14 июля. Он не раскрыл его содержание, но сообщил, что разочаровался в Москве, поэтому «необходимо смотреть, что будет происходить в ближайшие пару недель».