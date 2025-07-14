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04:58, 14 июля 2025Мир

Журналист раскрыл позицию США по конфликту на Украине

Журналист Грин заявил, что США не изменили свою позицию по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Robert Baird / Unsplash

Соединенные Штаты не поменяли свою позицию по конфликту на Украине, они пытаются спихнуть экономическую тяжесть на европейских союзников. Об этом рассказал американский журналист Брайс Грин на YouTube.

«Можно с уверенностью сказать, что США пытаются спихнуть украинский конфликт своим европейским союзникам. Поэтому эти страны увеличивают расходы на оборону, сокращают социальные расходы и в целом готовятся к войне», — отметил он.

При этом, по словам Грина, две последние администрации президентов США делают все противоположно интересам собственных граждан. Преследование империалистических интересов Соединенных Штатов на Украине, Тайване и Иране ложится тяжким бременем на американцев, добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал выступить с важным заявлением по России в понедельник, 14 июля. Он не раскрыл его содержание, но сообщил, что разочаровался в Москве, поэтому «необходимо смотреть, что будет происходить в ближайшие пару недель».

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