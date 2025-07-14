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07:12, 14 июля 2025Бывший СССР

Боец в зоне СВО получил гитару с напутствием Путина

ТАСС: Российский боец в зоне СВО получил гитару с автографом Путина
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин расписался на гитаре, которую передали директору школы, отправившемуся на специальную военную операцию (СВО). Об этом в понедельник, 14 июля, сообщает ТАСС.

Уточняется, что российский лидер оставил свой автограф на музыкальном инструменте неделю назад на выставке «Все для победы!». «"Директору" Николаю, с уважением, Владимир Путин», — написал глава государства. По данным издания, гитару с напутствием Верховного главнокомандующего военному передал Народный фронт.

Ранее казачья бригада «Терек» получила подписанное Путиным знамя с надписью «С Богом». Передал его терским казакам полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

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