Боец в зоне СВО получил гитару с напутствием Путина

ТАСС: Российский боец в зоне СВО получил гитару с автографом Путина

Президент России Владимир Путин расписался на гитаре, которую передали директору школы, отправившемуся на специальную военную операцию (СВО). Об этом в понедельник, 14 июля, сообщает ТАСС.

Уточняется, что российский лидер оставил свой автограф на музыкальном инструменте неделю назад на выставке «Все для победы!». «"Директору" Николаю, с уважением, Владимир Путин», — написал глава государства. По данным издания, гитару с напутствием Верховного главнокомандующего военному передал Народный фронт.

Ранее казачья бригада «Терек» получила подписанное Путиным знамя с надписью «С Богом». Передал его терским казакам полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.