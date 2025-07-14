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18:27, 14 июля 2025Мир

Генсек НАТО раскрыл детали помощи Украине

Рютте: Европа в ускоренном порядке перебросит технику на Украину
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европа в ускоренном порядке перебросит военную технику на Украину. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Страны будут быстро перебрасывать оборудование на Украину, а затем США будут восполнять его», — рассказал генсек НАТО.

По его словам, это только первая волна помощи альянса Киеву. Их будет больше, пообещал Рютте.

Политик выразил уверенность в том, что Европа хочет быть частью этого процесса. Он также поблагодарил Трампа за сотрудничество.

В ходе пресс-конференции президент США Дональд Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

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